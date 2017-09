Den 1. September 2017 åbner Butik for Borddækning dørene for en spændende udstilling om te. 16 kunsthåndværkere og designere er gået i kast med at fortolke temaet, og på udstillingen kan man se smukke fremstillinger i materialer som keramik, glas, pil, tekstil og metal under temaet te og te-selskaber.

© Anne Mette Hjortshøj