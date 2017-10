Kunstmuseet Trapholt viser frem til 21. maj 2018 udstillingen EAT ME – Mad i kunst og design, der handler om menneskets forhold til mad, hvordan vi spiser, hvad vi spiser og ikke mindst hvor vi spiser.

Den sidste del, hvor vi spiser, har BO BEDRE bidraget til, idet Trapholts direktør Karen Grøn sammen med BO BEDREs redaktion har bladret gamle numre af Danmarks ældste boligmagasin igennem.

– I Danmark har vi med BO BEDRE et enestående vidnesbyrd om danskernes smag og værdier i forhold til, hvordan et rigtigt måltid sammen med familie og venner skal iscenesættes. Siden 1961 har magasinet præsenteret læserne for måltidssituationer, og vi har gennemgået arkiverne for at se, hvilke møbler, bestik, service, tekstiler, lamper med mere, der kendetegner de forskellige årtier, siger Karen Grøn.

Hun forklarer videre, at det efter at have gennemgået de mange årgange af BO BEDRE stod klart, at magasinerne beskriver en rejse fra den lille kernefamilie til den fleksible storfamilie, hvor der den ene uge er brug for et stort bord og den næste et lille.

Ud over de syv tableauer med borddækning, byder EAT ME – Mad i kunst og design på en række værker og installationer, der behandler alle aspekter i menneskets forhold til mad.