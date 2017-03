Slot med egen gymnastiksal til salg med 15 millioner kroners rabat

For 7,5 millioner kan man knapt nok få en knaldhytte i nærheden af kysten nord for København, så er der noget mistænkeligt ved Grøngrøft slot? Det hænder nemlig, at slotte handles til spotpris, fordi de er energifælder med dramatisk behov for restaurering. Dette er dog ikke tilfældet med Grøngrøft Slot.

Ifølge ejendomsmægler Ivan Eltoft Nielsen er hovedbygningen indvendigt totalrenoveret med lofter, gulve, nye køkkener, adskillige badeværelser, gæstetoiletter mm. Særligt i ejendommens stueetage er det foretaget med eksklusive materialer.

Hovedbygningen er desuden renoveret og fornyet med nyt sortglaseret tegltag med kobberbeklædte tårn og spir samt nye altaner og terrasser.