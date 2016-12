Server ikke spiritussen i krystalkaraflen

En elegant servering

Efter en veloverstået festmiddag er det passende med en kaffe, et stykke chokolade og en velsmagende cognac. Og hvad er smukkere end at servere sidstnævnte i en ægte krystalkaraffel, som skinner af elegance og skønhed?

Men selvom det både er dekorativt og stilfuldt at trille barvognen med krystalkarafler frem, er det langt fra anbefalelsesværdigt.

Krystalkarafler indeholder nemlig ofte op til 20-24 % bly, som kan vandre ud i cognacen, og andre slags spiritus, som opbevares i sådanne karafler.

Et farligt højt blyindhold

Det er forskere fra Columbia University, der i allerede i 2002, målte blyindholdet i hedvin og spiritus, der blev opbevaret i krystalkarafler i fire måneder. I løbet af den fire-måneders periode steg bly-indholdet fra 89 mikrogram til 5331 mikrogram pr. liter.

Derfor anbefaler den danske Fødevarestyrelse ikke at spiritus, fødevarer og drikkevarer med lav ph-værdi, opbevares i krystalkarafler.

Jo kortere tid jo bedre

Samme proces sker ved brug af krystaldrikkeglas. Her opbevares drinken dog så kort tid i glassene, at glasset ikke når at afgive bly af betydning.

Nyere krystalglas er ofte lavet uden bly, så her kan du sagtens bruge karaflerne til langtidsopbevaring. Vær dog opmærksom på, at udenlandske karafler og karafler fra antik- og genbrugsforretninger formegentlig vil være blyholdige og derfor ikke må anvendes til opbevaring.

Du kan dog godt hælde cognacen over i karaflen lige inden serveringen, men tømmes flasken ikke, skal indholdet tilbage til udgangspunktet.

Kilde: Fødevarestyrelsen.