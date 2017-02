På hvilken sal er det billigst at købe lejlighed?

Hvorfor er stuelejligheden billigere?

Du undrer dig måske over, hvorfor stueetagen er billigere end de andre etager, men der er faktisk en god grund.

Mange mennesker frygter nemlig at risikoen for indbrud i deres hjem er større hvis de bor i stueetagen, og faktisk viser det sig, at halvdelen af alle indbrud begås i stueetagen.

Men indbrud er ikke den eneste faktor som spiller ind. Risikoen for mindre sollys er markant større, og chancen for at blive beluret på ude fra gaden er ligeledes større, medmindre du bor i en høj stue.

Hvis du har besluttet dig for at du skal have en stuelejlighed, så kan det være en god idé at være opmærksom på, om stuen er høj og om der er direkte adgang til en dejlig gårdhave. Det kan trække værdien op.