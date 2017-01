Over the top er lige tilpas

Et guldblad på væggen

De nye møbeldesigns sætter hun sammen med gamle ting. Julepynt fra 30´erne og 50´erne, en gammel smuk lysekrone i messing og guld og erotiske skulpturer i poleret messing af kunstneren Robbi Jones. Og ifølge Anne-Marie er det præcis dette miks af nyt og gammelt, farver og prints – og guld, som butikkens gæster og kunder bliver tiltrukket af.

”Vi har mange, der bliver inspireret herinde og måske falder for et lille skrin fra Indien med print på, vores kæmpestore silkepalmer eller de små fade. Et enkelt lille element, en buket eller et lille item kan man sagtens tage og få ind i ethvert hjem. Altså jeg synes jo, at sådan et guldblad på væggen kan friske hvilket som helst rum op”.

Kunsten er, at tage de elementer som man selv følger sig draget og inspireret af – og lade dem få en plads i hjemmet. Og så gælder det om at få det til at se ud som om, det hele tiden har været der, lyder Anne-Maries råd. Og en ting er sikkert – den udstoppede lyserøde flamingo ser helt hjemmevandt ud.

