Nyt stort street food marked åbner i Odense

Stort madmekka

Initiativtagerne bag Copenhagen Street Food og fire lokale iværksættere har skabt et stort nyt madmarked, som får plads i det rå og industrielle Storms Pakhus ved Odense havn.

Det nye initiativ har til formål at skabe en unik oplevelse, både for de lokale fynboer og turister, hvor madoplevelsen og det kulturelle kommer i fokus. Det fynske madkammer bliver ligeledes et gennemgående tema, hvor lokale råvarer skaber en folkelig smagsoplevelse.

Det 3000 kvadratmeter store pakhus kommer til at huse 50 stader, som er delt ud på 24 madboder, 6 barer, 12 kreative værksteder og 10 kontorpladser. De, som lejer en plads, får lov til at sætte deres helt eget og personlige præg på de 10- eller 20 fods store containere, som pladsen består af.

Platform for selvstændige

Copenhagen Street Food og de fire iværksættere vil med Storms Pakhus skabe en platform, hvor selvstændige køkkenchefer får mulighed for at lave street food med omdrejningspunkt i den fynske spise og lokale råvarer. Med andre ord kan Pakhuset beskrives som en kreativ legeplads for køkkencheferne.

Det gastronomiske, kreative og stemningsfyldte madmarked med oplevelser for alle sanser åbner op til sommer. Vi på redaktionen kan ikke vente med at besøge det ”nye Parpirøen”.