Liebhaver-blær til salg for under 2 millioner

Er du træt af dine 44 kvadratmeter på 4. sal på stenbroen eller af din lille knaldhytte i en af forstæderne til landets store og dyre byer? Så er der altid råd at hente i ejendomsmæglernes tilbudsbase - Boliga. Her er der til enhver tid blærede boliger til salg med et udstyr og nogle herlighedsværdigheder, som ikke er til at komme i nærheden af i København for eksempel for under 10 millioner kroner.

Ejendomsmæglersitet Boliga har i deres seneste nyhedsbrev sammenstykket en lille liste med aktuelle salgsmodne boliger, som appellerer til din lille stormand i os alle.

Præmieret villa med tennisbane

Huset med tennisbanen er et af de gode eksempler på de gode tilbud, der kan gøres, hvis man ikke er bundet til storbyerne. Og det er der jo flere og flere, der ikke er længere i vores digitale tidsalder.

Ejendommen har et boligareal på 283 kvadratmeter og en grund på 1.442 m2. Den ligger i Gesten kun 15 kilometers kørsel ind i landet fra Kolding og har vundet Gestens sogns miljøpris i 2012. Der er også gulvvarme i hele stueplanet og en stor garage/værksted på 60 kvadratmeter. Prisen er ikke en gang 2 millioner kroner, kun næsten: kroner 1.995.000!

Se boligen her.