Hælervarer: Sådan sikrer du dig, at dine designermøbler ikke er stjålne

Hvad skal man gøre

I gamle dage var man på sikker grund, hvis man havde fået en kvittering med, når man købte brugte varer privat. Den gælder ikke mere.

- ”De gode gamle råd holder ikke rigtig længere. Der skulle man kigge på prisen og se, om det var alt for billigt. Man skulle også sikre sig, at der var en kvittering… Men man må sige, at de kriminelle er så dygtige i dag, at de godt ved, at der skal være sørget for den slags ting,” udtaler Henrik Framvig fra Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter.

MobilPay og Nem-ID

Derimod er der et par moderne handelsredskaber, som viser sig at være god til at sortere de suspekte handler og handlede fra:

1. Brug MobilePay, når du handler brugt

2. Kig efter Nem-ID hos sælger, når du handler brugt på nettet

Denne procedure vil sortere de mest brådne kar fra, som netop ikke ønsker at efterlade sig digitale spor.