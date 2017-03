Flydende huse baner vejen for ny spændende livsstil

En ideel villa for livsnydere

Ved at bosætte sig i den flydende villa, får du mulighed for en hurtig morgendukkert i skønne omgivelser, der giver ro i sjælen. Villa W kræver minimal vedligeholdelse og smelter elegant ind i naturen. En ideel livsstil for livsnydere, som holder af at nyde æstetiske omgivelser uden alt for mange huslige forpligtelser.