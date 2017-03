Cape Breton ligger i Nova Scotia, som grænser op til den nordøstligste amerikanske stat, Maine. Øen er lige så stor som den største af Hawaiis øer. Med så meget plads og kun 97.000 tusinde sjæle til at befolke øen, har øen ved Atlanterhavet brug for nyt blod.

Det har den lokale radiovært Rob Calabrese gjort et stort stunt ud. Under præsidentvalget lancerede han hjemmesiden Cape Breton if Trump wins. Her er der både links til ledige stillinger på øen og omtale af de øens meget overkommelige huspriser.