Aiayu åbner deres første butik midt i København

Aiayu som butik

Aiayu kommer til at ligge i en 90 m2 stor butik i indre København, hvor de har god plads til at vise hele deres univers af produkter samlet et sted.

Indretningen i butikken skal være en sanselig og inspirerende oplevelse. Derfor har Space Copenhagen haft til opgave, at stå for en flot og fyldestgørende indretning. Den grafiske identitet har All the way to Paris fået lagt i deres hænder.

Butiksadresse: Store Strandstræde 12a, 1255 København K.