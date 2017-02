5 af de smukkeste restauranter i København

Restaurant The Market

Er du til smagen af det asiatiske køkken, og vil du gerne have en ret hvor du kan se, at der er kræset om håndværket? Så er The Market en oplagt restaurant at besøge. I restauranten finder du et åbent køkken, som giver rummet kant. The Market har valgt at gå efter naturmaterialer samt mønstre og farver, som understreger den asiatiske stemning.