Hygge i minimalistisk stil

I Danmark er vi glade for vores minimalistiske stil - og det har andre lande verden rundt også fået øjnene op for. Men lige så glade som vi er for "Less is more", lige så vigtigt er hygge for os. I det kølige vinterhalvår hygges der i stuerne, og nedenfor har vi fundet 5 skønne bud på hyggelige pejse, som flot kombineres med den nordiske stil.