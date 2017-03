Få en bedre søvn med det rette lys i soveværelset

2. Indret til afslapning

Har du svært ved at falde i søvn om aftenen? Du kan også ved hjælp at indretningen i soveværelset hjælpe din krop med naturligt at falde i søvn.

Mange af os tilbringer aftenen foran skærmen – især mobilen og tv’et er synderne, der kan gøre det sværere for dig at falde i søvn, fordi de udsender ”blåt lys”. Vores hjerner reagerer nemlig ligesom om morgenen på ændringer i det naturlige ”gule” lys.

Så sørg for at soveværelset er fri for tv, computer og mobiltelefoner, eller at de i hvert fald bliver slukket i god tid inden sengetid. I stedet kan du omgive dig med lamper med varmt lys, der langsomt bliver dæmpet. Så vil din hjerne naturligt udskille stoffet melatonin, som er det, hjernen hver dag bruger til at fortælle kroppen, at ”nu er det tid til at sove”.

Philips Hue-pærerne har en ”Fald i søvn"-indstilling, som langsomt dæmper lyset og kan hjælpe dig til at få en bedre nattesøvn.