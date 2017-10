7 soveværelser med skønt lysindfald

Vi mennesker er indrettet sådan, at vi reagerer på lyset omkring os. Vi begynder stille og roligt at vågne, når solen står op. Derfor er naturligt lys i soveværelset en god idé, da solen langsomt vækker os, og fortæller os, at det er tid til at stå op. Videre kan masser af naturligt lysindfald få de mindste soveværelser til at se større ud.

Der er skråvinduer, lysindfald fra loftet, og store ekstravagante vinduer med smuk udsigt. Billederne kan give inspiration til dit eget hjem, eller du kan drømme dig væk til de skønne hotelværelser.