3 luksuriøse soveværelser i tre forskellige stilarter

I hjertet af Paris ligger Hotel Bachaumont

Runde messinglamper møder skrivebordet i mørkt træ og marmor, der underbygger den dekadente art deco-stil, som præger interiøret på Hotel Bachaumont. Paletten består af rolige nuancer af grønt og blåt, fra mættede toner til lyse, støvede varianter.

De forskellige farver på væggene er en effektiv måde at dele rummet ind i soveværelse, arbejdskrog og baderum. Badeværelsesvæggen har fået to farver med et område i mørkegrøn nederst på væggen. En lækker overgang til de tofarvede fliser på gulvet i badet. Farverne giver rummet dynamik, men det er diskret nok til, at man let får ro på pulsen.

Den polstrede sengegavl, der er betrukket med stof fra Pierre Frey, giver rummet tekstur og blødhed, imens ornamentikken fra hoteldørens hovedindgang føres helt ind til natbordet på værelserne. Balkonen er ikke mindst det perfekte sted at nyde dagens første croissant.

Billede:

Blå og grøn har en afslappende effekt, så Hotel Bachaumonts tone-i-tone-palet bestående af douce grønblå toner giver garanteret en rolig puls.