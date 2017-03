10 smukke væglamper til soveværelset

Lampen, som er designet af Cecilie Manz, er ikke kun utrolig smuk - den er sågar også utrolig funktionel. Skærmen har nemlig fået monteret et såkaldt flexrør, som gør det muligt at vippe skærmen fra side til side, og op og ned. Der er derfor mulighed for at tilpasse lyset efter netop dine ønsker.

Væglampe fra Lightyears, 1.995 kr. v/ Luxoliving