10 grunde til at bruge intense farver i soveværelset

Kan man have mosgrønne og gule vægge i soveværelset?

Sagtens er svaret til overskriften her. I hvert fald, hvis man behersker disciplinen at bruge farve i indretningen, som det er tilfældet i de ti eksempler her.

Disse fotos er dybt inspirerende, fordi vægfarver og valget af nuancer på accessories er kombineret så flot og anderledes.



Det kræver en sikker hånd - måske en professionel indretter på opgaven eller en god snak med en ekspert, når du køber maling.

Men måske skal du bare have et nyt sengetæppe i smaragdgrøn, et ægte tæppe ved fodenden eller en enkelt solgul væg.

Under alle omstændigheder er der masser ideer at høste i Pinterest-arkivet, som vi anbefaler.