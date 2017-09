Uderum er hjerterum – Skønne billeder

Fra haven ses terrassen, der løber rundt om tre af husets sider. Vibekes sommermorgener begynder på den lille bænk, hvor morgensolens første stråler rammer.

En spændende makeover, både ude og inde

Hvis arkitekten af huset fra 1964 blev sat af på matriklen, ville han med statsgaranti ikke kunne genkende sit projekt. Det traditionelle parcelhus i gule mursten er forandret til en super cool træbeklædt ejendom præget af originale løsninger og kreative beslutninger. Indenfor er de oprindelige gangarealer blevet sløjfet og integreret i et stort fællesrum. Udenfor er sket det modsatte: det nybyggede terrasseanlæg er inddelt i zoner og fyldt med spændende kroge, næsten som regulære rum.

Det var nemlig ikke kun huset, der fik den store makeover, dengang Vibeke Havmøller og hendes mand, Morten, overtog det. Også haven blev tænkt igennem på ny.

– Morten tænker i de store linjer og i rammerne, og jeg indretter. Vi har brugt et år på istandsættelse, og Morten har udført alt selv. Han er visuel og stilsikker, og havde fra starten et klart billede af, hvordan det hele skulle ende med at se ud. Både indenfor og udenfor. Ingen af os er vilde med gangarealer og synlige ledninger. Vi har lagt de oprindelige fællesrum sammen, og køkken, stuer og gange udgør nu et stort, vinkelret opholdsrum. Kun et enkelt sted har vi været nødsaget til at bevare et stykke gang-areal af hensyn til de bærende vægge, men ellers er det lykkedes at integrere de tidligere fordelingsgange med opholdsrummet. Al elektricitet er fræset ind i væggene, radiatorer er fjernet og erstattet med gulvvarme, og lofthøjden er hævet fra 2,40 m til 3,20 m, siger Vibeke Havmøller.

Inspireret af moderne hotelstil

At skabe et stort samlende rum og lade soveværelser og badeværelser udgå dérfra, har været selve kongstanken bag den indvendige istandsættelse, der breder sig over 282 m².

– Morten er dygtig til at skabe, men ikke glad for havearbejde. Udenfor ville vi derfor have så meget terrasse som muligt, og kun lidt plæne. Terrassen er bygget, så man kan rykke rundt efter solen hele dagen, fortæller Vibeke.

Terrassen ligger på tre af husets fire sider og er 190 m² stor. Den er lavet i lærketræ, der patinerer smukt. Store krukker med siv og græssorter fungerer som rumdelere.

– Vi er inspireret af en moderne hotelstil, tilsat den stemning, man finder på et loft i New York. Men også af en etnisk loungestil, som det fornemmes på terrassen, siger Vibeke.