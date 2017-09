Det rå og sofistikerede barbord forhandles af Julie Brandt ligesom lerkrukken, lampen og jernbordet.

Gennem sit job guider hun fra idé til det færdige resultat. Derfor var det også naturligt, at Julie Brandt skulle være med til at sætte første streg på familiens kommende fristed i Hornbæk, der er tegnet med hjælp fra den amerikanske arkitekt Leslie Lorimer. Hun har haft respekt for Hornbæks klassiske arkitektur, men er inspireret af New England-stilen, som bl.a. er kendetegnet ved runde vinduer og en tagbelægning i akacietræ. Huset er beklædt med sortmalede træbrædder og sprossede, hvide vinduer, mens smukke egetræsplanker i Weathered Grey sætter scenen indenfor. Plankerne er blevet brændt og hårdt olieret, så de er praktiske og lette at vedligeholde. Derudover er huset udstyret med både gulvvarme, karbad og pejs.

Overgangen mellem indenfor og udenfor

– Komfort er vigtigt, hvis man skal have lyst til at komme her i vinter-halvåret, så man kan få varmen, når man har gået en lang tur ved vandet, forklarer Julie Brandt, der sammen med familien bruger huset i weekender og ferier hele året rundt, fordi det blot ligger en halv times kørsel fra deres hjem i Hellerup. Af samme årsag har Julie valgt at indrette stedet uden det store fokus på sommerstemning i møbler og tilbehør. Dog er der én sommerhusregel, hun har haft fokus på, og det er at trække naturen indenfor, så overgangen mellem ude og inde ikke føles stor. Fx står store palmer inde året rundt og skaber en grøn tråd til haven. De passer samtidig perfekt til den ekstravagante, men samtidig rå og funktionelle stil, og Julie Brandt skaber helhed ved at videreføre palmebladene i alle husets rum. Derudover er haven bevidst anlagt med så lidt vedligeholdelse og praktisk arbejde som muligt.

– Når man har fri og gerne vil slappe af, så er materialerne udendørs lige så vigtigt som indendørs. Man kan sagtens skabe en hyggelig stemning med stenterrasser og krukker i stedet for træterrasse og staudebede, forklarer Julie Brandt.

Derfor er huset blevet, præcist som hun gerne ville have det. Et getaway fra den hektiske hverdag, et frirum for hele familien.