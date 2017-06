Husets ejer, Carsten Christiansen, er uddannet bygningskonstruktør og egentlig kunne han vel med lidt god vilje selv have tegnet et brugbart hus.

- Men jeg er praktiker og vant til at tænke i kasser, så jeg kender mine begrænsninger.

Og her gik vi efter noget andet, fortæller han.

”Noget andet” blev den fransk-danske arkitekt Charles Bessard fra Danske BoligArkitekter. Carsten og hans kone Rikke havde i et magasin læst om et hus i Miami, der havde nogle elementer, som de godt ville overføre til deres kommende sommerhus. Bessard havde ikke noget direkte at gøre med dette hus, men under artiklen stod, at hvis man gik efter noget lignende, kunne man kontakte Powerhouse Company, navnet på Bessards tegnestue. Et møde blev arrangeret og kemien mellem praktikeren Carsten og æstetikeren Charles viste sig at være perfekt - også selv om der undervejs i processen har været visse uenigheder.

- Egentlig er der mange upraktiske ting ved huset, fx er der en masse overflader, som skal vedligeholdes. Men vi er simpelt hen så glade for det, og jeg er specielt glad for, at Charles holdt mig fast på løsninger, som jeg ville fravælge på grund af økonomien, og fordi de i mine øjne ikke var så betydningsfulde, fortæller Carsten Christiansen.

Et eksempel er vindueslysningerne. De er ligesom gulvet udført i egetræ og blev lavet specielt til huset, uden synlige skruer og med planforsænkede sorte gardinskinner. En dyr løsning, som krævede en ekstraordinær indsats.

- Da jeg i telefonen fortalte Charles, at jeg ville spare dem væk, blev der helt stille i den anden ende, fortæller Carsten.

Et par dage senere vendte arkitekten dog stærkt tilbage og med så overbevisende argumenter, at han fik talt bygherren fra den besparelse. Og i dag kan de fleste se, at løsningen er en vigtig detalje. Vinduerne fungerer som en billedramme, hvor naturen udenfor er motivet, og der er udført talrige beregninger af, hvor lyset falder i løbet af dagen. Spisebordet er således placeret, så lyset falder her omkring frokost.

- Jeg er meget glad for, at Carsten og Rikke fulgte min idé, for træet er smukt og bryder de hvide vægge og vi undgår, at det hele bliver for parcelhusagtigt. Netop de mange kig til naturen rundt omkring i huset var vigtigt at få frem her, hvor grunden i sig selv ikke har nogen spektakulær udsigt, fortæller Charles Bessard.

