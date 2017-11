Vipp åbner hotel med ét værelse

Vi har talt med ham om, hvilke tanker, han gjorde sig, da han indrettede suiten. Han fortæller, at han bl.a. brugte omgivelserne som inspiration:

– Det her værelse skal bære præg af, at det ligger i en gammel bygning i byen. Man skal kunne mærke, at det er en bylejlighed.

Han har fremhævet den gamle bygnings kvaliteter ved at sandblæse de før hvidmalede træstolper, lægge lækre bredplankede trægulve og udnytte tag-lejlighedens mange muligheder for stort lysindfald.

Derudover har han arbejdet meget med at skabe en uhøjtidelig stemning i suiten:

– Det skal emme af hygge. Det skal være et sted, hvor man kan hygge sig, når man kommer hjem fra arbejde eller møde, eller hvad man nu er i byen for. Jeg har egentlig set lidt på det, som var det mere en lejlighed end et hotelværelse.