Det må være Danmarks vildeste sted at sove. Motorrummet er blevet til et hotelværelse med badeværelse, bar og muligvis den bedste udsigt fra et hotelværelse i København. Sengen fra Carpe Diem kan nemt klappes væk. Hvis naturen alligevel bliver for overvældende, kan rummet helt mørkelægges med rullegardiner fra Kvadrat. Alle møbler er fra Menu. Anker & Co har stået for lys, og Bang & Olufsen for lyd og tv. Dinesen har leveret al træ til gulve, lofter og vægge. Her er både inden- og udendørs bad – herover ses armatur fra Vola.

– Til Paustians åbningsreception i 1987 faldt jeg i snak med arkitekten bag, Jørn Utzon, som spurgte, om vi evt. kunne flytte kranen udenfor til en mere smuk position længere nede ad molen, og det gjorde vi under hans kyndige vejledning, og siden dengang vidste jeg, at den stod der på havnen med en utrolig udsigt over vandet ... Og jeg tænkte, at jeg en dag ville hjælpe den med at reinkarnere sig til noget nutidigt, til noget med sjæl, fortæller Klaus Kastbjerg.