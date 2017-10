Internationalt luksushotel er nu kommet til Danmark

Hotel Nobis har planer om at udvide til endnu flere lande. Gennemgående for hotellerne er det luksuriøse og lækre design samt fokus på at bruge landets egne designs.

De senere år ser vi flere og flere turister i det øvre segment, der tager til København og ønsker luksuriøse hoteller. De vil også gerne kunne se, at de er i Danmark gennem hotellets interiør, og derfor planlægger Hotel Nobis at indrette de kommende internationale hoteller med landenes egne, karakteristiske designs.