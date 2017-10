Teknik skal ikke diktere livet, men gøre det lettere

Øivind Slaatto er en af de mest spændende nye designere i Danmark lige nu. Han brød igennem med B&O højttaleren A9, som allerede er blevet et ikon – og han har også designet lamper for Le Klint og Louis Poulsen. Senest har han designet det innovative lyd- og akustiksystem BeoSound Shape for B&O samt The Orb, der er en helt ny form for intelligent lyskilde.

Teknik med positiv indvirkning på livet

Øivind Slaatto, som bl.a. har designet højttaleren A9 for B&O, den runde, der står på ben, Swirl-lampen for Le Klint og Patera for Louis Poulsen, er ikke i tvivl om, at det intelligente hjem vil være en del af vores hverdag.

– Jeg er sikker på, at vi kommer derhen, men samtidig bliver jeg mere og mere glad for min hytte i Norge, hvor der hverken er vand eller el, og jeg har hverken Wi-Fi eller skærme i mit eget hjem, konstaterer Øivind Slaatto.

– Dybest set hader jeg for meget teknik og i det hele taget at blive forstyrret af teknik. Man lægger kun mærke til det, når det ikke virker. Problemet er, at mange ting får en kompleksitet, der er alt for høj, og når den stiger, så stiger sårbarheden også. Vi ved, at alle disse intelligente hjem kan hackes og skal opdateres hele tiden. Så kan jeg stille mig selv spørgsmålet, hvor intelligent det egentlig er, siger Øivind Slaatto, der mener at designere og producenter altid bør overveje om det, de laver, er nødvendigt og har en positiv indvirkning på livet?

– Jeg synes, at det er fint at lave noget, der gør livet lettere. Men jeg er måske lidt af en maskinstormer og mener ikke, at man skal lave noget, bare fordi man kan. For mig handler det om at lave logiske og indlysende ting. I en hverdag, der bliver mere og mere kompleks og uoverskuelig, har jeg mulighed for at lave ting, der gør det mere let og overskueligt, siger Øivind Slaatto, som lige nu er aktuel med to højtteknologiske produkter – lyskilden The Orb for Shade samt lyd- og akustiksystemet BeoSound Shape for B&O, der begge er udsprunget af en problemstilling, Øivind Slaatto selv har stået med.