Rejsen fra up-coming talent til etableret designer

De følgende fire år drev han firmaet, som fik stor succes, også internationalt,

– Det var lige i den tid, hvor Hay og Muuto også startede op, og der var ikke andet end de gamle producenter. Derfor syntes udlandet, at det var fedt, at der kom noget nyt dansk design, husker han.

Dnmark solgte han i 2008, og efter et stop hos et arkitekt-firma og derefter som kollektionschef i BoConcept er René Hougaard nu igen herre i eget hus.

– Det har været en fantastisk rejse, men tiden var inde til at gå helt tilbage til det, jeg er uddannet til. Det har været en lang vej, men enormt lærerigt, forklarer han.

Faktisk så lærerigt, at han nu, efter blot et par år, har adskillige design i produktion og en række, der er på vej.

– Noget af det, jeg virkelig har koncentreret mig om de seneste par år, er at tænke andre veje med de ting, jeg laver. Jeg ved, at med Covent Chair for New Works, der har jeg ramt noget. Trioh, som jeg lavede til en konkurrence, er en stabelbar træstol. Det findes næsten ikke, og det er sådan noget, jeg går efter, siger René Hougaard, og nævner, at det ofte er, når han fordyber sig i detaljerne, det bliver sjovt.

– Et bord bliver ikke nødvendigvis bedre af at have en eller anden ekspressiv form. Det kan godt have et udtryk, vi har set 10.000 gange. Men når man så dykker ned i detaljerne og den måde, det er sat sammen, så er der så mange ting, man kan trykke på, mener René Hougaard.