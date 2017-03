Hans Bølling fortæller om sine nye borde for Brdr. Krüger – og meget mere

– Jeg har altid elsket at lave ting, fortsætter han.

– Lige fra parkometerskilte til en bordgrill til en skovl til at rense tagrender med. Ja sådan én har jeg lavet og taget patent på, slår han fast, da Jonas Krüger ser overrasket ud.

– Nu snakker du for meget igen, Hans, griner Jonas Krüger. Hans Bølling griner. Og jeg griner. Vi griner alle sammen. Det er hyggeligt. Men hvad med bordet?

– Jeg var soldat, ikke så længe før jeg tegnede bordet, og der så jeg, hvordan geværerne stod tre og tre mod hinanden. Jeg tænker, at det måske har ligget i baghovedet og ført til konstruktionen, siger Hans Bølling.

Han forklarer, at han havde tegningerne til Triiio i hovedet, men at det først var i samarbejdet med Brdr. Krüger, at Triiio fandt sin endelige form. – Det som har været så interessant ved dette bord, er den måde, arkitekten har arbejdet sammen med møbelsnedkeren. De har hver deres kompetencer, og kvaliteter, og sammen bliver de til mere – 1 + 1 bliver 3, mener Jonas Krüger.

– Jeg så for nylig en ung møbelsnedker, der havde lavet en stol med tre ben – to forrest og et bagest. Det er sådan en stol, man vælter i. Og det er jo synd, at der ikke er nogen, der fortæller ham, at skal man lave en stol med tre ben, så skal de to altså være bagest, forklarer Hans Bølling, og kommer så med pointen:

– Vi har talt utrolig meget sammen under udviklingsprocessen, og vi bliver så glade, når den anden får en god idé. Jeg synes, at det er så vidunderligt at se benkonstruktionen. Det, jeg havde lavet, var lidt firkantet, men så kom Alex, og lavede en helt særlig samling, så de løber så fint sammen. Det er det, der er så fint ved at samarbejde. Og at lave modeller. Jeg elsker at lave modeller, siger Hans Bølling.

– Ja, du er god til at holde kedlerne i damp, siger Jonas Krüger.

– Snurretoppe – jeg har lavet masser af snurretoppe. Og jeg har lavet drager. Men nu snakker jeg for meget igen. Det er jo det, der er så skønt ved at arbejde sammen med sådan et sted. Jeg kan jo altid ringe til Jonas, hvis jeg har en idé, ler Hans Bølling.