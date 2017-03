Den todelte skalstol, CH 07 designede Hans J. Wegner i 1963. Den stramme, geometriske opbygning af denne stol gør den til et grafisk stærkt møbel. Sandsynligvis er det en af grundene til, at stolen stadig virker moderne i dag. Siddeskallen er ekstra bred og peger opad som et flyvende tæppe, mens de tre let skrånende ben gør stolen nærmest svævende at se på. Målet med designet var at skabe en meget simpel skalstol for at kunne holde værksteds- og snedkerudgifterne nede. 16.681 kr. Carl Hansen & Søn.

© bobedre.dk