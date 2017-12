Nytårsmenu med perfekt tidsplan

Nytårets natmad. Miniburgere med lidt salt, lidt sødt, lidt syrligt og lidt blødt og sprødt – perfekt at servere hen på natten.

8 MINIBURGERE

andelår 2 store

salt og peber

kålhoved 1⁄4-1⁄2, afhængigt af størrelsen

salt 1⁄2 tsk.

sukker 1⁄2 tsk.

sesamfrø 2 spsk.

minisliders/burgerboller 8 stk.

syltet sushi-ingefær hoisinsauce

• Læg andelårerne i et ovnfast fad, og krydr godt med salt og peber. Steg dem i forvarmet ovn ved 125° i ca. 3-4 timer. Øs lidt af det afsmeltede stegefedt over lårene under stegningen. Afkøl en smule, inden kødet findeles. Gem skindet. Det bliver dejligt sprødt og kan spises som snack.

• Snit kålen fint. Drys med salt og sukker, og kram den godt. Vend kålen med sesam.

• Lun kødet. Lun brødene, smør med hoisinsauce, top med kål, and, sushi-ingefær og hoisinsauce.

TIP: Spring over, hvor gærdet er lavest, men lige så lækkert: Køb i stedet andeconfit klar til at lune i ovnen.