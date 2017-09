Sensommer-menu med havtorn og vaniljemousse

Den cremede suppe med broccoli serveres med torsk. Den sorte reol og bord er fra MA/U Studio, Stolen er fra Please Wait to be Seated, lampe fra Men, hvid vase fra Frama og kande fra George Jensen. Tallerkenerne er fra Wurtz, sort bestik fra Table Noir, mundservietter fra Broste, vase i keramik privateje og vinglas fra Holmegård.

Bagt torsk, cremet broccolisuppe og urter

Bag de spæde urter gemmer sig et stykke bagt torsk, der matcher den cremede broccolisuppe rigtig godt. Smagen er mild og delikat, og torskens tekstur et fint modspil til suppen.

4 personer

BAGT TORSK

400 g torskefilet uden skind

og ben

20 g smør

flagesalt og peber

1 lille håndfuld spæde urter fx tallerkensmækkere, blomsterkarse

CREMET BROCCOLISUPPE

1 broccoli

1 lille løg

1 fed hvidløg

1 spsk. olivenolie

8 dl bouillon

flagesalt og peber

ca. 2 dl piskefløde





BAGT TORSK

Tænd ovnen på 120 °.

Del torsken i 4 stykker. Læg torskefileterne på en bageplade med bagepapir og top med en klat smør.

Krydr med salt og peber og bag i ovnen i ca. 20 minutter, til de deler sig let i flager.

Skær broccoli i buketter og stilken i mindre stykker. Hak løget.

Varm olien i en gryde og svits løg med presset hvidløg. Tilsæt broccoli og vend rundt. Hæld bouillon ved, og kog grønsagerne møre i ca. 15 minutter.

Blend suppen og tilsæt halvdelen af fløden.

Anret torsken i bunden af dybe tallerkener, og top med urter. Hæld suppen op og rør lidt fløden i. Servér straks.

© Anders Schønnemann

