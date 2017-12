8 ting du skal vide inden du fordobler en opskrift på småkager

Fordoblingen af småkageopskrifter

Fordobling af småkageopskrifter er en kunst. Man skulle tro, det var let bare at gange alt med 2. Men hånden på hjertet - alle passionerede småkagebagere! Hvem er det ikke sket for, at ellers idiotsikre småkager er mislykket, fordi der er noget, der er gået galt under fordoblingen af dejen?

Og det er faktisk ikke altid hovedregningen, som er hovedkilden til ulykkerne. Der er andre fejlkilder som skålens størrelse, bagepulveret - og meget mere.

Få 8 gode huskeregler her til, hvordan du med ro i sindet fremover kan fordoble opskrifterne.

1. Vær sikker på at din dejskål eller din køkkenmaskine kan rumme en dobbeltportion

Ingen har lyst til at være halvvejs igennem en opskrift og så opdage, at dejen kommer til at flyde over i dejskålen. Derfor skal der regnes godt igennem, inden du kaster dig ud i en fordobling af dejen. Hvis du får færten af, at det kommer til at knibe, så skal du alvorligt overveje, om det ikke er bedre at lave to portioner separat. Det kan let blive noget avanceret decimalregning for raketingeniører, du skal ud i. Og det er ikke altid lige let, når man har hænderne nede i småkagebolledejen.

2. Sæt dig ind i hvilke ingredienser, der uden videre kan fordobles

Hovedingredienserne i en småkageopskrift kan i det store hele uden videre fordobles (eller tredobles). Det drejer sig for eksempel om grundingredienser som sukker, mælk, chokolade og tørret frugt.

Krydderier kan som regel også fordobles, men sørg for at være meget præcis med afmålingen og tag den ikke på øjemål. For meget kanel eller nellike kan ødelægge smagen. Ellers er den eneste ingrediens, som du virkelig skal være varsom med: bagpulver/natron.