9 lækre pizza, du nemt kan lave selv

Har du lyst til pizza i aften? Kom nu, indrøm det bare – selvfølgelig har du det! Langt de fleste danskere har nemlig lyst til pizza en eller flere gange i løbet af ugen, og det er ikke så underligt. Faktisk er den italienske delikatesse en af de former for mad, flest mennesker i verden er glade for.

For mange mennesker er pizza ensbetydende med at gå ned på et pizzaria og købe en færdiglavet af de flade med hjem. Men faktisk er det slet ikke så svært selv at kaste sig over pizzabageriet. Måske skal man øve sig lidt, inden man kaster rundt med pizzadej i hele køkkenet som en professionel pizzabager – men bortset fra det, er der ikke noget at bekymre sig om.