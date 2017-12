Nem græskarsuppe alle kan lave – og lide

Jeg ville egentlig have haft bagt en kage for at fejre, at bloggen har skiftet navn til Atelier Ea, men det kolde vintervejr fik mig i stedet til at lave en lækker suppe. For mig er suppe ikke bare suppe. Det er en kunstart.

Kunsten at forvandle nogle få simple ingredienser til en symfoni af smag og varme. Og på samme tid er suppe både forretten til en middag med gode venner og det, jeg serverer for min familie på en kold vinteraften.