Krydderurtesuppe med pocherede æg, m’hamsa og saltet citron

Smagsprøve på en Evergreen

Mikkel Karstad er kok, madstylist og kogebogsforfatter. I samarbejde med den anerkendte fotograf Anders Schønnemann har de sammen udgivet kogebogen Evergreen, som er en hyldest til det grønne, vegetariske køkken. Mikkel Karstad har lavet 70 enkle opskrifter, der koncentrerer sig om de grøntsager, som gror på danske marker og i danske haver. Opskrifterne er indbydende og nemme at gå til og kan dermed bruges til hverdag. Her giver vi en smagsprøve på de tidløse grønne retter, som bogen introducerer. Evergreen er tredje bog fra makkerparret, der tidligere har udgivet SPIS (2014) og Gone Fishing (2016).

