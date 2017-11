Lækre vegetariske forretter – læs med og bliv sulten

Mange Små retter giver en dejlig uhøjtidelig stemning. Den lille fritøse er fra Gastrobutikken, og tallerkenen i sort keramik fra Gurli Elbækgaard.

Squash-croquette med chilisauce

De små sprøde croquetter er lige til at hapse af og nemme at lave. Gør alt klar og vent med at fritere, indtil gæsterne kommer.

4-8 personer

25 g smør

25 g mel

1 ½ dl mælk

200 g squash

1 fed hvidløg

50 g rasp

vegetabilsk olie til fritering

drys med sorte sesam

chilisauce

Fremgangsmåde:

Smelt smørret i en lille gryde. Hæld melet i, og varm op under omrøring ved svag varme i ca. 1 min. Tilsæt mælken gradvist, mens der røres, indtil det bliver en tyk hvid sovs. Kom låg på, og tag det fra varmen.

Riv squash groft, og vrid godt fri for væske. Vend squash i sovsen sammen med presset hvidløg. Krydr med salt og peber, og lad stå, til blandingen er helt kold. Tilsæt rasp, indtil massen er fast nok til at forme den skødesløst til små runde bolde.

Vend dem i rasp.

Varm olien og fritér squash-croquetterne i ca. 4 minutter, til de er sprøde og gyldne. Lad dem dryppe af på køkkenrulle, og servér dem med dryp af chilisauce og drys af sort sesam.

Citrussalat med koriander og saltede mandler

Friske og saftige citrusfrugter i skønt selskab med masser af koriander og hakkede saltede mandler. Vi har brugt rød grape, men pomelo eller appelsin kan også bruges.

4 personer

2 røde grapefrugter

1 stort bundt koriander

saft af 1 lime

2 spsk. saltede mandler

Fremgangsmåde:

Skær skrællen af grapefrugterne, og skær kødet i skiver.

Hak koriander fint, og vend med grape, limesaft og hakkede mandler.