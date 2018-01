God start på weekenden: Dansk twist på klassisk mojito

Mojito med rabarber-twist

Vinteren er stadig over os, og vi er mange, som glæder os til, at vejret bliver lidt lunere. Drøm dig væk fra kulden, og lad som om det er varmere i vejret – begynd weekenden med friske forårstendenser og lav denne skønne rabarber mojito. Den fantastiske madblog portandfin.com har lavet denne skønne mojito-opskrift med et lækkert rabarber-twist.

Opskrift på 1 stk rabarbermojito

Du skal bruge:

Til rabarbersirup

(vi viser dig, hvordan du laver det herunder)

4 store rabarberstilke

200 g. Rørsukker

2,5 dl vand

Til mojito:

4 friske mynteblade

Juicen fra 1 stor lime

Is

6 cl rabarbersirup

3 cl hvid rum

Danskvand

Rabarberskiver til dekoration

Mynteblade til dekoration

Sådan gør du:

Rabarbersirup

Bring rabarber, vand og sukker i kog i en stor gryde på mellemvarme.

Skru ned for varmen og lad det småkoge, mens du rører i det med jævne mellemrum, i ca. 25 minutter, indtil rabarberne bliver opløst og siruppen er blevet tyknet.

Si det og put siruppen i et tætsluttende glas.

Så kan det holde fem uger i køleskabet.

Rabarbermojito