Perfekt til årstiden: Vinter-margarita

Margarita er en af de klassiske cocktails, og som det så ofte er tilfældet med cocktails er oprindelsen omdiskuteret. Der er flere, der gerne vil tage æren for at have opfundet den, og så er det som regel den mest spændende historie, der vinder. Den lyder således:

En oktoberaften i 1941 trådte datteren af den tyske ambassadør ind på Hussings Cantina, den ældste og mest kendte bar i den mexicanske delstat Baja California. Ejeren havde denne aften eksperimenteret med at mikse forskellige cocktails, og for at ære den fornemme gæst, tilbød han ambassadør-datteren en af dem

Hun syntes rigtig godt om den nye cocktail, der bestod af lige dele tequila, Mexicansk orangelikør og limejuice serveret i et glas, hvor kanten var dyppet i salt. Og hvordan opstod så navnet til cocktailen – tjah, ambassadørens datter hed Margarita Henkel!

Siden er Margarita'en blev videreudviklet og der findes i dag masser af 'kopier'. Vi har valgt denne friske variant, der hedder Vinter-margarita.