Laktosefri nyhed: Baileys lavet på mandelmælk

En let cremet konsistens med noter af honning og en afsluttende smag af mandler.



Sådan smager den nye variant af Baileys – "Almande" – der netop er blevet lanceret i de nordiske lande.



Baileys som laktosefri og glutenfri

Den nye udgave af den populære likør er både laktosefri og glutenfri, og derfor perfekt egnet til dig, der er allergiker – eller som bare gerne vil smage den mandelfyldte nyhed.

Stephanie Gaunt, innovationsmanager hos Baileys, siger følgende om den nye Baileys Almande:

– Baileys er det mest elskede spiritus-brand, og vi ønskede at skabe en udsøgt forkælelse, der kan nydes af dem, som enten ikke kan tåle eller blot fravælger laktose i deres kost. Siden Baileys Almande blev lanceret i USA, er vi blevet oversvømmet med ønsker om en lancering i de nordiske lande, og vi er nu begejstrede for endelig at lancere Baileys Almande i Norden!