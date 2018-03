Bloody Mary – en festlig vitaminbombe

Drinken "Bloody Mary" siges at være opfundet på Harry's New York Bar i Paris i 1920'erne og er nok bedst kendt for at være en ven, når du har tømmermænd, du gerne vil slippe af med.



En Bloody Mary består blandt andet tomatjuice og selleri, som indeholder forskellige vitaminer, der er gode for din krop. Særligt C-vitamin er der meget af.

Her får du opskriften på en Bloody Mary.



Bloody Mary

Opskrift på 1 drink



Det skal du bruge:

6 cl tomatjuice

4 cl vodka

2 skvat Worcestershire-sauce

2 cl citronsaft

2 selleri-stænger

1 limeskive

1 knivspids salt

1 knivspids peber

1 knivspids cayennepeber

Isterninger

Sådan gør du: