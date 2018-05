Surdejsboller

Det kræver en god surdej og lidt planlægning at bage de her boller. Start surdejen op ca. 4 dage, før du vil bage, eller køb en færdig surdej, hvis det passer dig bedst. Resultatet er velsmagende, rustikke surdejsboller, der hæver koldt natten over.

Opskriften er på ca. 9 stk.

Surdej

Det skal du bruge:

1 dl hvedemel

½ dl rugmel

½ dl fuldkornsmel

2 dl vand

Sådan gør du: