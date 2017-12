Lad ”rugen” falde over julens brødbagning

Mange er lidt bange for at bage med rugmel, da det opfører sig anderledes end hvedemel og kan give tunge, tørre og smuldrende brød.

Den store forskel – hvede vs. rug

Rugmel har ikke de samme bageegenskaber som hvede, og det er vigtigt at vide, hvis man gerne vil bage lækkert brød med rugmel. Rug danner ikke den samme type gluten og heller ikke i lige så store mængder som hvede. Det betyder, at en dej af 100% rugmel aldrig vil have samme konsistens og elasticitet som en hvededej. Så du skal kigge efter andre kendetegn i din rugdej end i din hvededej.

Groft er godt

Det grove rugbrød er let at lave. Processen minder mere om at bage en kage end et brød, for en grov rugbrødsdej skal i princippet bare røres sammen. Et succesfuldt resultat afhænger primært af, at der er vand nok til, at rugbrødet ikke bliver for tørt og kedeligt, efter det er hævet og bagt. Så når du bager rugbrød, er det bedst ikke at stikke hænderne i den og sammenligne med en hvedebrødsdej. Brug i stedet en røremaskine og sammenlign konsistensen på dejen med en sandkagedej, den skal gerne være klistret og minde lidt om kold, blød havregrød. Så får du det bedste rugbrød.