10 nemme forretter på under 20 minutter

Skal du hurtigt bakse en forret sammen, så du i stedet kan koncentrere dig om hovedretten? Eller vil du bare gerne have tid og overskud til at være ordentligt sammen med dine gæster uden at blive for stresset? Så finder du her 12 nemme forretter, som ingen knækker halsen på.

Mange af disse forretter er klassiske hors d'oeuvrer, som du helt sikkert kender I forvejen. Men måske kunne du ikke lige komme på dem, da du skulle lægge menuen. Scroll dig igennem de 10 nemme forretter, hver med deres lille, lækre twist - så har du hurtigt forretten til middagen på plads.

Carpaccio med hindbær og rucola

Carpaccio er altid et hit. Den skal stå et stykke tid i køleskabet, men selve tilberedningen tager kun få minutter. I denne Carpaccio fra maaltid.nu har retten få et lækkert twist med hindbær. Prøv den!