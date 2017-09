Kay Bojesen abe: Har du set mine to nye brødre?

Mere monkey business

Kaj Bojesens dyrefamilie er de seneste par år blevet udvidet. Nu er det den ikoniske abes tur, til at få to nye brødre. De to nye aber er fornyet med nye materialekombinationer – eg/ahorn og eg/røget eg. De nye materialer og farver gør, at begge aber passer perfekt ind i den moderne, skandinaviske møbelkultur.

Aben er udentvivl den mest populære træ figur i Kay Bojesen universet – og vi forstår godt hvorfor. Aben er smukt udført i intelligent, drillende, stilrent og legesygt design.