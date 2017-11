Unfold Room Divider er lige så meget en skulpturel genstand, som det er et praktisk møbel. Det asymmetriske design giver den et udtryk som en skulptur, men har også den funktion, at den kan dele rummet op, så man får et lille ekstra-rum.Fås også i grøn og grå, 8499 kr., Ferm Living.

© Ferm Living