Era-kollektionen er designet af David Lopez Quincoces og består af lænestol, spisebordsstol og i alt 7 side- og sofaborde. Fælles er de spinkle og tynde ben, som skaber et let og elegant udtryk – man er næsten bange for, at de skal knække under vægten. Men som storkens ben, der heller ikke ser ud til at kunne bære, er de mere solide, end de giver sig ud for. Spisebordsstolen: h 66 x b 55 x d 46 cm, 9500 kr. Runde borde: diam. 90/60/42 x h 23/35/50 cm, fra 6300 kr. Lænestol: h 71 x b 80 x d 72 cm, 15.650 kr. Firkantet bord: h 50 x b 42 x d 42 cm, 6320 kr., Living Divani/Fiorini Trading.

© Living Divani / Fiorini Trading