Har du nogensinde smidt din partners ting ud, uden at sige det? Det kan man nemlig nemt få lyst til, når man for 1000 gang støder på den slidte gamle fodboldtrøje bagest i skabet – eller den åndsvage lille vase, der altid vælter, og som hun alligevel aldrig bruger.

Hvis det er en situation, du kan genkende, er du ikke alene. Det viser en international undersøgelse foretaget af Ikea, hvor i alt 22.000 mennesker har deltaget – heraf 1200 danskere.

Den viser, at hver tredje dansker på et tidspunkt har smidt en genstand ud, som tilhører en anden i husstanden, uden at sige det til vedkommende. Men selv om det kan lyde som et højt tal, så er vi danskere faktisk ikke så slemme, som i andre lande. Her siger hele 40%, at de har smidt ting ud, uden at sige det.

Vi skændes i stuen

Undersøgelsen viser også, at langt de fleste skænderier i danske hjem opstår i stuen (36%) eller i køkkenet (31%), hvilket måske ikke er så overraskende, da det er disse tum, vi opholder os mest i.

Mere interessant er det nok at se på, hvad vi skændes om. Og der er ingen tvivl om, hvad der irriterer os mest, når vi er hjemme:

AT DET RODER.

39% af alle vores skænderier i hjemmet skyldes rod eller uenighed om daglige rutiner, viser undersøgelsen. Men det er faktisk også mindre end i udlandet, hvor 49% af alle skænderier skyldes rod.

Så enten er vi danskere bare lidt bedre til at rydde op, eller også er vi mere tolerante overfor rod end de fleste andre. Og det er da trods alt meget godt at huske på, når man står der i stuen (eller køkkenet) og råber af hinanden, fordi de andre har rodet (for det er ALTID de andre, der roder).