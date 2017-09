Paul Smith giver Finn Juhl-klassikere nyt look

I forbindelse med London Design Week har Hpouse of Finn Juhl netop præsenteret en række Finn Juhl-klassikere med et helt nyt udseende. Det sker i samarbejde med den kendte britiske modedesigner Paul Smith, som bl.a. er vidt berømt for sine stribede tekstiler for tekstilproducenten Maharam.

Kollektionen består af en række af Finn Juhl ikoniske møbler: stolene 108 og 109, France-stolen og 57-sofaen.