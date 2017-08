Manz giver haven farver

– Vævningen er så fin, for den råber ikke,

at nu er vi ude, og det skal være groft og ligne noget fra en sejlbåd. Det ligner jo noget, man har indenfor, forklarer Cecilie Manz, der har nydt at arbejde med at finde de rigtige farver til vævningen.

– Det var lidt en slikbutik at få lov til at sidde med alle de farver og komponere, at det skal være den model, den kæde og skud (udtryk i forb. m. vævning, red.) – det har været megasjovt, siger Cecilie Manz.

Kollektionen fra Gloster består af sofa, loungesofa, stol, bænk og bord. Der er endnu ikke en dansk pris, Gloster.