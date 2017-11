Nye fontæner i Paris indeholder ikke bare vand

Almindeligt vand er ikke godt nok til franskmændende i Paris. Ligesom de i Paris ofte er på forkant med det nyeste nye inde for mode, så er der i byen blevet skabt endnu en banebrydende succes.

En række fontæner fordelt i byen vil nu indeholde danskvand, i stedet for almindelig vand. Paris fik deres første "danskvandfontæne" som et forsøg i 2010, og siden da er efterspørgslen vokset. Derfor er forsøget nu udvidet til at omfatte mere end 20 fontæner.

Lokale politikere håber, at de over 20 fontæner vil hjælpe indbyggerne i Paris med at holde sig hydrerede. Men der naturligvis også en miljø-vinkel på ideen: I en tid, hvor plastikforurening har vist sig at være et større og større problem, forventer bystyret, at fontænerne vil betyde, at langt færre vil købe vand i plastikflasker.

Hvis du er i Paris, eller planlægger en tur til byernes by indenfor den nærmeste tid, har vi fundet et kort over de steder, du kan finde fontænerne.